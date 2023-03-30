العراق يشارك في بطولة آسيا للجودو في الكويت

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للجودو مشاركته في بطولة اسيا للمتقدمين المقررة في دولة الكويت نهاية الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد سمير الموسوي لوكالة شفق نيوز؛ ان البطولة ستقام في الكويت في السابع والعشرين من شهر نيسان المقبل بمشاركة عدد كبير من الدول الاسيوية.

واضاف ان الاتحاد اقام معسكرا تدريبيا للمنتخب في بغداد استعدادا للبطولة الاسيوية المقبلة.

وبين ان المنتخب العراقي يمتلك ابطال مميزين سيتم اختيار الابرز للتشكيلة الاساسية بعد انتهاء معسكر بغداد لتمثيل جودو العراق في الاستحقاق الآسيوي المقبل.

واوضح ان الاتحاد الآسيوي سيعقد اجتماع الجمعية العمومية على هامش البطولة وستجري انتخابات الاتحاد الآسيوي، مبينا أنه سيجدد ترشيحه لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي الذي يشغله حاليا.

وكان اللاعب العراقي عباس فلاح أحرز بداية شهر آذار الحالي الوسام الذهبي في بطولة افريقيا المفتوحة للجودو (بطولة العالم) وزن 81 كغم بعد فوزه على لاعب المنتخب جزائري كما أحرز اللاعب العراقي سجاد غانم وساماً برونزياً في البطولة ذاتها بوزن 81 كغم.