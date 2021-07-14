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العراق يشارك في بطولة آسيا للجوجينسو والسامبو الكوراش ويسمي تشكيلته

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-14T08:55:05+0000
العراق يشارك في بطولة آسيا للجوجينسو والسامبو الكوراش ويسمي تشكيلته

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للجوجينسو والسامبو الكوراش، يوم الاربعاء، عن مشاركته في بطولة اسيا التي ستقام في مدينة "ابو ظبي" الاماراتية في العاشر من شهر ايلول المقبل .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مخلص حسن لوكالة شفق نيوز، "لقد اقمنا منافسات للاعبين المصنفين في بغداد لاختيار تشكيلة المنتخب الوطني لتمثيل العراق في بطولة اسيا المقبلة".

وبين ان "المنافسات اسفرت عن تسمية التشكيلة النهائية للمنتخب والتي تألفت من حسين قاسم جاسم ، محمود ياسين ،احسان فلاح، علي احمد صباح ، حسين قاسم مطشر، محمد إسماعيل خضير، مجتبى احمد جثير.

واشار الى ان "المنتخب سيقيم معسكره التدريبي في مدينة دبي بالإمارات في السابع والعشرين من شهر اب المقبل وتستمر لغاية العاشر من ايلول حيث سيكون اليوم التالي موعد انطلاق البطولة".

يشار إلى أن مخلص حسن يتقلد منصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي ورئيس اتحاد غرب اسيا للسامبو.

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