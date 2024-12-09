العراق يشارك في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب في قطر

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، يوم الاثنين، عن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب، التي ستُقام هذا الشهر في قطر.

وقال رئيس الاتحاد، محمد كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن سبعة رباعين سيمثلون العراق في هذه البطولة الآسيوية المقررة في قطر خلال شهر كانون الأول الحالي.

وأضاف مزعل أن المنتخب دخل معسكراً تدريبياً في أربيل، حيث سيستمر حتى موعد انطلاق المنافسات الآسيوية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشار إلى أن البطولة ستُقام في الدوحة خلال الفترة من 19 إلى 26 من شهر كانون الأول الحالي.

وأكد أن "الاتحاد يثق برباعيه الشباب ويأمل في أن يحققوا أوسمة آسيوية في هذه البطولة القارية الهامة."