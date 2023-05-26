العراق يشارك في بطولة دولية مؤهلة الى باريس 2024

شفق نيوز/ أعلن أمين سر الاتحاد العراقي لتنس الطاولة البارالمبي نسيم عبد زيد عن مشاركة العراق في بطولة النادي الوطني الدولية التي تقام في العاصمة الأردنية عمان.

وقال عبد زيد لوكالة شفق نيوز ان البطولة تقام للمدة من الثلاثين من شهر ايار الجاري وحتى الرابع من شهر حزيران المقبل.

وأوضح إن الوفد العراقي يضم 14 شخصاً بين لاعب ومدرب وإداري، مبينا ان اللاعبين هم سعيد موسى وعلي عبد الأمير ومنتظر فاروق وعبد الرحمن حكمت ومحمد كاظم ورسول جعفر ونجله عماد وطيبة محمد وهديل علي ورسل فاضل ، بينما يتالف الكادر التدريبي من المدربين سهيل نجم وحسام حسين ويراس الوفد امين سر الاتحاد نسيم عبد زيد ، وذكاء صبار اداري الوفد .

واضاف عبد زيد ان البطولة تعد مؤهلة تعد الى بارالمبياد باريس ونسعى للحصول على نتائج إيجابية فيها ، لاسيما من المتوقع مشاركة أكثر من 150 لاعبا ولاعبة وستكون المنافسة قوية ومثيرة لاجل التأهل إلى دورة الالعاب البارالمبية باريس 2024 حيث سيشارك دول من اسيا وافريقيا واوربا.