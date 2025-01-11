العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة
شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة
"بنين"، بغداد اليوم السبت، متوجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، وذلك
استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ الاتحاد الآسيوي للتنس للناشئين تحت 14 سنة
"بنين" .
وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن
المنتخب العراقي سيشارك بلاعبين اثنين هما أحمد مهند وحسن علي، ويقودهما المدرب
فيصل محمود .
وأضاف العكيلي، أن "البطولة ستقام في سلطنة عمان
للفترة من 13 ولغاية 23 من شهر "يناير" كانون الثاني الجاري"،
مبيناً ان البطولة ستشهد مشاركة "13" دولة ، وهي كل من ؛ العراق وسلطنة
عُمان والأردن والبحرين والكويت ولبنان وقطر والسعودية وسوريا والامارات واليمن
وقرغيزستان وطاجيكستان .
وأشار إلى أن "اختيار لاعبي المنتخب جاء في ضوء
النتائج التي حققوها في منافسات اقامها الاتحاد لابرز لاعبي التنس تحت 14 سنة "، مردفاً بالقول:
"اللاعبان أتمّا استعدادهما بشكل جيد للبطولة المرتقبة، ومن المؤمل أن يحققا
نتائج طيبة في البطولة الآسيوية".