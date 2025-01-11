العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة

العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة
2025-01-11T16:06:14+00:00

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة "بنين"، بغداد اليوم السبت، متوجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، وذلك استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ الاتحاد الآسيوي للتنس للناشئين تحت 14 سنة "بنين" .

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيشارك بلاعبين اثنين هما أحمد مهند وحسن علي، ويقودهما المدرب فيصل محمود .

وأضاف العكيلي، أن "البطولة ستقام في سلطنة عمان للفترة من 13 ولغاية 23 من شهر "يناير" كانون الثاني الجاري"، مبيناً ان البطولة ستشهد مشاركة "13" دولة ، وهي كل من ؛ العراق وسلطنة عُمان والأردن والبحرين والكويت ولبنان وقطر والسعودية وسوريا والامارات واليمن وقرغيزستان وطاجيكستان .

وأشار إلى أن "اختيار لاعبي المنتخب جاء في ضوء النتائج التي حققوها في منافسات اقامها الاتحاد لابرز لاعبي التنس تحت 14 سنة "، مردفاً بالقول: "اللاعبان أتمّا استعدادهما بشكل جيد للبطولة المرتقبة، ومن المؤمل أن يحققا نتائج طيبة في البطولة الآسيوية".

أخبار ذات صلة arrow right header.svg

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon