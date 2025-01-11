العراق يشارك في بطولة تنس آسيوية تحت 14 سنة

شفق نيوز/ غادر وفد المنتخب العراقي للتنس تحت 14 سنة "بنين"، بغداد اليوم السبت، متوجهاً إلى العاصمة العُمانية مسقط، وذلك استعداداً للمشاركةِ في بطولةِ الاتحاد الآسيوي للتنس للناشئين تحت 14 سنة "بنين" .

وقال رئيس الاتحاد سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيشارك بلاعبين اثنين هما أحمد مهند وحسن علي، ويقودهما المدرب فيصل محمود .

وأضاف العكيلي، أن "البطولة ستقام في سلطنة عمان للفترة من 13 ولغاية 23 من شهر "يناير" كانون الثاني الجاري"، مبيناً ان البطولة ستشهد مشاركة "13" دولة ، وهي كل من ؛ العراق وسلطنة عُمان والأردن والبحرين والكويت ولبنان وقطر والسعودية وسوريا والامارات واليمن وقرغيزستان وطاجيكستان .

وأشار إلى أن "اختيار لاعبي المنتخب جاء في ضوء النتائج التي حققوها في منافسات اقامها الاتحاد لابرز لاعبي التنس تحت 14 سنة "، مردفاً بالقول: "اللاعبان أتمّا استعدادهما بشكل جيد للبطولة المرتقبة، ومن المؤمل أن يحققا نتائج طيبة في البطولة الآسيوية".