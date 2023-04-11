العراق يشارك في بطولة تركيا الدولية لتنس البارالمبي

شفق نيوز/ يغادر وفد اتحاد التنس البارالمبي العراقي، يوم الثلاثاء، متوجها لتركيا للمشاركة في بطولة دولية للمدة 11-27 من الشهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد ماجد العكيلي، لوكالة شفق نيوز، ان "وفد منتخبنا الوطني بفعالية التنس على الكراسي يغادر اليوم للمشاركة في بطولة تركيا الدولية وهي من البطولات المهمة التي تمنحنا النقاط للمشاركة في البطولات الكبرى مثل الاسياد للعام الحالي او بارالمبياد باريس للعام المقبل".

واضاف "وفدنا يتألف من عضو الاتحاد اسماء حامد رئيسا للوفد وبهاء الدبن علي مدربا اضافة الى اربعة لاعبينا وهم حسين حامد، ومحمد المهدي يوسف، ونصر مهدي، وحسين خليل، ونتوقع ان تكون نتائجنا ايجابية على الرغم المشاركة القوية من خيرة لاعبي منتخبات العام باللعبة".

واشار رئيس الاتحاد الى ان "الوفد العراقي سيدخل في معسكر تدريبي في تركيا استعدادا للبطولة"، مبيناً ان "منافساتها ستحظى بمشاركة قوية من افضل لاعبي الدول المشاركة لضمان تأهل لاعبيهم للبطولات الكبرى".

وتابع بالقول "نسعى ان تكون نتائج منتخبنا بمستوى الطموح الذي نأمله كي نواصل نتائجنا الايجابية التي تحققت في نهاية العام الماضي والتي منحت لاعبينا النقاط التي تؤهل بعضهم كمرحلة اولى للمشاركة في بطولة الاسياد او البارالمبياد المقبلة في فرنسا".

وختم العكيلي "نحن لدينا ثقة كبيرة وعالية بلاعبينا ومدربهم بأن يكونوا عند حسن الظن بتحقيق افضل النتائج التي تليق باتحادنا وباللجنة البارالمبية التي تدعم اتحادنا معنويا من اجل تحقيق الانجاز".