العراق يشارك في بطولة "الأردن الرباعية" ويستهل مشواره بمواجهة قطر

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن مشاركته في بطولة "الأردن الرباعية" المقررة في شهر تشرين الأول المقبل .

وأصدرت اللجنة المنظمة للبطولة، جدول مباريات المنتخبات الأربعة المشاركة، وهي: (العراق، الأردن، قطر، وإيران).

وستقام مباراتان في انطلاق بطولة الأردن الدولية يوم 12 من تشرين الأول من العام الحالي، إذ يلاقي منتخب العراق نظيره القطري، وفي مباراة ثانية يلاقي منتخب الأردن نظيره الإيراني .

كما ستقام مباراتان ختاميتان، يوم 16 من الشهر ذاته، يلتقي فيها الفائز من كلا المباراتين لتحديد المركزين الأول والثاني، بينما يلتقي الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

ويدخل منتخب العراق، معسكراً تدريبياً في إسبانيا خلال الشهر الجاري، يخوض خلالها مباراة أو مباراتين وديتين استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة .