العراق يشارك في بطولة المغرب الدولية للشراع والألعاب المائية

شفق نيوز/ ‏من المقرر أن يشارك المنتخب العراقي للشراع والألعاب المائية في بطولة المغرب الدولية للشباب التي ستقام في المغرب منتصف شهر أيار/مايو الجاري.

‏وبهذا الصدد قال رئيس الاتحاد العراقي للشراع والألعاب المائية تحسين علي الحسون لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي بدأ استعداداته من خلال معسكره التدريبي الذي أقيم للاعبين في تونس حاليا استعدادا للبطولة المرتقبة".

‏واضاف ان "البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من المنتخبات من مختلف دول العالم، وستكون فرصة للاحتكاك والتعرف على مستوى الفرق المتطورة الأخرى".

وأشار الحسون الى ان "المدرب التونسي لطفي الحشاني يشرف حاليا على تدريبات المنتخب العراقي بمعسكره في تونس وهو من المدربين المعروفين، وذلك لتهيئة وأعداد المنتخب للبطولة الدولية المقبلة"، موضحا ان "الاتحاد سيقيم أيضا بطولة أندية العراق نهاية هذا الشهر في بحيرة الحبانية والتي ستشارك فيها عدد من أندية العراق".

‏ولفت إلى أن الاتحاد دعا الاندية للمشاركة في بطولة العراق المقبلة من اجل الاستعداد الامثل للمشاركة في بطولة أندية العراق المقبلة"، كما اكد أن "الاتحاد الاوروبي رشح حكم عراقي لقيادة عدد من السباقات في بطولة أوروبا للقوارب والشراع المقررة إقامتها في تركيا يوم 27 من شهر أيار الجاري".