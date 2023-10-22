العراق يشارك في بطولة العرب لبناء الأجسام

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، يوم الأحد، عن مشاركته في بطولة العرب المقررة في مصر نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، بمشاركة لاعبي المنتخبات العربية بهذه الرياضة.

وقال رئيس الاتحاد، فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد قرر مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العرب المقررة في مصر نهاية الشهر المقبل، بالأوزان كافة"، مبيناً أن "الاتحاد سيضع منهاجاً خاصاً لتهيئة لاعبي المنتخب لهذا الحدث العربي الهام، الذي يطمح أن يشهد تحقيق مراكز متقدمة للاعبي المنتخب، لا سيما أن العراق يمتلك سمعة طيبة بين بلدان آسيا والعرب".

وأضاف عبد الحسن، أن "الاتحاد سيقيم تصفيات للاعبي العراق المصنفين يوم غد الاثنين في العاصمة بغداد، وسيتم من خلالها اختيار الفائزين لقائمة المنتخب التي ستمثل بناء اجسام العراق للمشاركة في بطولة العرب".

وأوضح أن "الاتحاد وضع ضوابط وشروط لمشاركة اللاعبين المصنفين المقررة انطلاقها يوم غد، إذ ألزم أن يكون المشترك قد شارك في بطولات العراق، وحاصل على مراكز متقدمة لا سيما في المشاركة الأخيرة".

وكان فريق القوة الجوية لبناء الأجسام، قد توج بلقب بطولة أندية العراق لبناء الأجسام التي اختتمت أمس في أربيل.