العراق يشارك في بطولة العرب بالكانوى والكياك في مصر 

شفق نيوز/ تنطلق بالعاصمة المصرية القاهرة يوم غد الخميس، البطولة العربية الحادية عشر لقوارب الكانوى والكياك بمشاركة منتخب العراق ودول عربية .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ماجد صالح عبد الرحيم لوكالة شفق نيوز، إن المنافسات ستقام على نهر النيل بدءاً من حي المعادي بالقاهرة وتستمر لمدة يومين.

واضاف أن منتخبات دول عربية مشاركة ستكون الى جانب العراق في البطولة هي مصر - تونس - الجزائر - المغرب - الكويت - السعودية - الامارات - فلسطين - السودان - جيبوتي - الصومال - ليبيا - اليمن.

ومضى قائلاً : نطمح ان يحقق منتخبنا نتائج طيبة في البطولة لعكس صورة جيدة للعبة في العراق .

يشار الى ان الاتحاد العراقي المركزي للكانوي أجرى، في 24 ايلول الماضي مؤتمراً انتخابياً لتشكيل المكتب التنفيذي الجديد للعبة وأسفر عن فوز ماجد صالح عبد الرحيم برئاسة الاتحاد، وزهير فرحان شبلي نائباً للرئيس، فيما كانت العضوية من نصيب كل من: حسين داخل خنجر، واياد شمسي عبد اللطيف، ومحمود جلاب خلف، وأحمد عبد المنعم حسين، ونعيم حميد عليوي، وربيع عبد علي لطيف، وزينة عبد الله علي عضو اتحاد مركزي (نسوي).

و"الكانوى والكياك" هو سباق الزوارق المتعرج، وتتضمن مسابقات في القوارب فردي وزوجي ورباعي، وتجري المنافسات في مياه راكدة، أو مجرى نهر قوي ممكن أن يكون اصطناعي وتكون فيه المسابقة بشكل متعرج.