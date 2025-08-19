العراق يشارك في بطولة العالم للمصارعة بأوكرانيا

شفق نيوز- بغداد

‏أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الثلاثاء، مشاركته في بطولة العالم المقررة إقامتها في أوكرانيا الشهر المقبل.

‏وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي اسماعيل حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيشارك رسمياً في بطولة العالم بالمصارعة المقررة في أوكرانيا 12 من شهر أيلول المقبل".

وأضاف أن "الاتحاد قرر المشاركة في فعاليتي المصارعة الحرة والرومانية وسيتم اختيار مصارعي المنتخب وفق النتائج التي حققوها في المنافسات المحلية".

وأشار إلى أن "الاتحاد سيقيم معسكراً تدريبياً للمصارعين في المركز التدريبي بالعاصمة بغداد يغادر بعدها المنتخب إلى أوكرانيا استعداداً للبطولة المرتقبة".

وتابع حسن، قائلاً إن "البطولة ستكون على مستوى عال يشارك فيها خيرة مصارعي العالم، وهي فرصة للمصارعين العراقيين لكسب الخبرة وتحقيق نتائج طيبة".

وكان الاتحاد العراقي للمصارعة قد أعلن عبر شفق نيوز، في وقت سابق، عن تنظيمه بطولة أندية العراق للشباب بالمصارعة الحرة والرومانية، والتي ستستضيفها العاصمة بغداد خلال شهر آب الجاري.