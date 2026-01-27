العراق يشارك في بطولة العالم للمبارزة البارالمبية بإيطاليا

شفق نيوز- بغداد

يشارك المنتخب العراقي للمبارزة البارالمبية في بطولة العالم للمبارزة، المقرر إقامتها في إيطاليا مطلع شهر شباط المقبل.

وباشر لاعبو المنتخب الوطني للمبارزة في المركز التدريبي التابع لمجمع وزارة الشباب والرياضة بتكثيف تحضيراتهم، استعداداً للمشاركة المقبلة.

ويتولى الإشراف على هذه الاستعدادات مدير المركز التدريبي، إبراهيم اللامي، الذي أكد متابعة اللاعبين لبرامجهم التدريبية بانتظام، مع التركيز على رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، لضمان قدرة تنافسية عالية في هذا المحفل الدولي.

من جانبها، أعربت اللجنة البارالمبية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن طموحاتها الكبيرة في أن يحقق أبطال منتخب المبارزة نتائج مشرّفة تليق باسم العراق، مشيدة بروح الالتزام والانضباط العالية التي يتمتع بها اللاعبون، مع التقدير لدور الكادر التدريبي الذي يُعد المحرّك الأساسي لهذا الانضباط والتفاني.

يُذكر أن البعثة الرياضية ستتوجه إلى إيطاليا مع بداية الشهر المقبل، وسط تمنيات رسمية وشعبية بتحقيق إنجازات تعزّز مكانة العراق في الرياضات الدولية.