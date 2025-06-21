العراق يشارك في بطولة العالم للغطس في سنغافورة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، يوم السبت، عن مشاركة منتخب العراق للغطس، في بطولة العالم المقرر إقامتها في سنغافورة خلال شهر تموز/يوليو المقبل.

‏وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي هاشم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي للقفز على الماء، سيشارك في بطولة العالم المقرر إقامتها في سنغافورة في السابع والعشرين من شهر تموز المقبل".

‏وأضاف أن "الاتحاد قرر إقامة بطولة الأندية العراقية للقفز على الماء مطلع شهر تموز المقبل بمشاركة عدد كبير من سباحي العراق".

‏وبين أن "الهدف من إقامة البطولة المحلية المقبلة، هو لاختيار لاعبي المنتخب الوطني العراقي استعدادا لبطولة العالم بفعالية القفز على الماء، وذلك في ضوء النتائج التي سيحصل عليها الفائزون بالمراكز الأولى".

‏وأوضح أن "الاتحاد وبالاتفاق مع الجهاز الفني للمنتخب، سيقيم معسكراً تدريبياً سيحدد لاحقا، بغية الاستعداد الأمثل لبطولة العالم المقبلة".

‏إلى ذلك أكد الخزرجي أن "الاتحاد سيقيم دورة تحكيمية لحكام العراق في مسبح الشعب الدولي، خلال شهر تموز المقبل".

‏وأضاف أن "حكاماً دوليين على مستوى عالٍ سيشرفون على الدورة، وسيتم منح المشاركين بعد اجتيازهم الدورة شهادات تحكيمية بالسباحة".