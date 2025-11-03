العراق يشارك في بطولة العالم لبناء الأجسام

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لبناء الأجسام، يوم الاثنين، مشاركته في بطولة العالم المقبلة المقررة في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الحالي.

وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي سيشارك في أكبر بطولة عالمية لبناء الأجسام، والتي تضم نخبة أبطال العالم، وستحتضنها السعودية نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.

وأضاف أن البطولة ستقام في السابع والعشرين من تشرين الثاني وتستمر حتى الأول من كانون الأول المقبل، بمشاركة أبرز أبطال اللعبة على مستوى العالم.

وأشار عبد الحسن، إلى أن الاتحاد أجرى تصفيات للاعبي المنتخب الوطني والأندية المصنفة بإشراف لجنة فنية متخصصة، وبمشاركة 130 لاعباً من مختلف محافظات العراق، لاختيار الأفضل لتمثيل البلاد في البطولة العالمية.

وأوضح أن عملية اختيار لاعبي المنتخب تمت عبر سلسلة اختبارات بدأت في الثامن عشر من تشرين الأول الماضي واستمرت حتى يوم 30 من الشهر ذاته، مبيناً أن المنتخب العراقي سيبدأ معسكره التدريبي يوم غد الثلاثاء استعداداً للمنافسات.