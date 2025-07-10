العراق يشارك في البطولة العربية للسباحة الأولمبية في المغرب

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، يوم الخميس، عن مشاركة منتخبه في البطولة العربية للسباحة الأولمبية والسباحة الطويلة المقررة في المغرب لشهر آب/أغسطس المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك في البطولة العربية للسباحة الأولمبية التي ستقام في المغرب الشهر المقبل بمشاركة لاعبي المنتخب العراقي تحت إشراف المدرب التونسي محمد عبد الكريم الزواوي".

وأضاف أن "العراق سيشارك أيضاً تزامناً مع البطولة العربية للسباحة الأولمبية في سباق المسافات الطويلة التي تقام على نهر مفتوح"، مبيناً أن "بطولة المسافات ستكون متزامنة مع البطولة العربية للسباحة الأولمبية".

وبين أن "المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا مكثفاً قبل انطلاق البطولة بغية التهيئة للبطولة العربية بالشكل الأمثل، و لاسيما ان البطولة ستضم اقوى السباحين العرب وستكون مشاركتنا فرصة للتنافس على مراكز جيدة".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي للسباحة، سيشارك أيضاً في بطولة العالم للسباحة الأولمبية المقرر إقامتها في سنغافورة في السابع والعشرين من شهر تموز الجاري".

وأوضح الخزرجي، أن "المنتخب العراقي يواصل استعداداته المكثفة تاهباً للمشاركة في البطولة العالمية المقبلة".