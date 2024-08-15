العراق يشارك في البطولة العربية للتنس

شفق نيوز/ يشارك المنتخب العراقي للتنس في البطولة العربية المقرر إقامتها في تونس اعتباراً من يوم غد الجمعة، إلى جانب منتخبات عربية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي دون سن 14 عاماً سيشارك في البطولة العربية المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة في تونس".

وأضاف أن "البطولة ستشهد مشاركة أغلب الدول العربية بضمنها منتخبنا الذي سبق البطولة بمعسكر تدريبي"، مشيراً إلى أن "الوفد العراقي تألف من رئيس الاتحاد سيف العگيلي، والنائب الثاني أسعد شاكر، ومدرب المنتخب لفئة دون 12 سنة معاذ عصام، وعشرة لاعبين يمثلون المنتخب العراقي لفئة 12-14 سنة".

وأكد أن "وفداً من السفارة العراقية في تونس قرر متابعة الوفد العراقي خلال البطولة وأبدى استعداده لتوفير جميع احتياجات المنتخب العراقي".