العراق يشارك في الاجتماع العشرين لاتحاد اللجان الأولمبية العربية

شفق نيوز/ شارك العراق في مؤتمر الجمعية العامة للجان الأولمبية الوطنية العربية بدورته العشرين، المنعقد في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

ومثل العراق في أعمال المؤتمر عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هرده رؤوف.

وقال رؤوف لوكالة شفق نيوز، إنه "شارك ممثلا عن العراق حوارات جدول أعمال المؤتمر التي جاءت برؤى رياضية عربية مشتركة بهدف النهوض بالواقع الأولمبي العربي فنياً وإدارياً وبما يضمن طموحات الشباب الرياضي في البلدان الشقيق.

واضاف، "لقد جرت انتخابات إتحاد اللجان الأولمبية العربية واسفرت عن فوز الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الاولمبية السعودية بمنصب رئيس اتحاد اللجان الاولمبية العربية وحصل على منصب نائب الرئيس كلا من العماني خالد بن حمد البو سعيدي والتونسي محرز بو صيان والبحرينية الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة وفاز بمنصب العضوية كلا من القطري محمد يوسف المانع والاردني ساري حمدان واللبناني جورج جوزيف عبود والاماراتي سلطان بن مجرن والمصري ياسر ادريس والسوداني خالد عبد الله محمد والليبي جمال بلقاسم الزروق والجزائري خير الدين برباري والفلسطيني جبريل الرجوب والمصري احمد ناصر والسعودي فيصل علي غسال.