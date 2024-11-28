العراق يشارك بأكبر وفد في الدورة الآسيوية البارالمبية

شفق نيوز/ غادر وفد الفعاليات الرياضية لألعاب الصم، اليوم الخميس، متوجهاً إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور للمشاركة في الدورة الآسيوية العاشرة التي من المزمع انطلاقها في 30 من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال رئيس الوفد، حسنين محمد علي، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد العراقي سيشارك في البطولة في فعاليات كرة القدم، ألعاب القوى (أركاض، رمي)، تنس الطاولة، المصارعة الحرة والرومانية، والجودو.

وأشار إلى أن المشاركة الحالية هي الأكبر من ناحية عدد اللاعبين والفعاليات مقارنة بالمشاركات السابقة، مؤكدا أن المنتخبات المشاركة في البطولة تتمتع بجهوزية كاملة لخوض غمار المنافسات على الرغم من قلة الدعم المالي نتيجة الظروف المالية التي تعيشها اللجنة البارالمبية.

وتوجه محمد علي بالشكر والتقدير للجنة البارالمبية الوطنية العراقية وجميع اتحاداتها لتوفير مبالغ المشاركة رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها اللجنة واتحاداتها.

وفي سياق متصل، أحرزت بطلة التايكواندو، قصران محمد عليوي، ذهبية بطولة العالم البرالمبية المقامة حالياً في البحرين.