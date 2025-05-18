العراق يشارك بمنتخبين في بطولة آسيا للمصارعة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، عن مشاركة منتخبات عراقية في بطولة آسيا المقرر انطلاقها شهر حزيران/ يونيو المقبل.

‏وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي المصارعة مهدي اسماعيل حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيشارك في بطولة آسيا المقرر انطلاقها في فيتنام نهاية شهر حزيران المقبل".

وأضاف، أن "العراق سيشارك بمنتخبي الناشئين وتحت 23 سنة، وفي فعاليات المصارعة الحرة والرومانية"، مبينا أن "الاتحاد العراقي وبالتنسيق مع الجهاز الفني، سيقيم معسكراً تدريبياً في المركز التدريبي التابع لاتحاد المصارعة في العاصمة بغداد والذي سيستمر لغاية ما قبل الانطلاق البطولة".

‏وبين أن "الاتحاد سمى المدربين، وهما سنور ازاد سيقود منتخب الناشئين، بينما كلف المدرب نظير محمد لقيادة منتخب تحت 23 سنة".

‏وأشار إلى أن "المدربين سنور ونظير اختارا اللاعبين، في ضوء النتائج التي حققت في البطولات المحلية الأخيرة".