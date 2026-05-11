العراق يشارك بمنتخبين في بطولة العرب لألعاب القوى في الاسماعيلية المصرية

أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الاثنين، عن مشاركة العراق في بطولة العرب التي ستقام في مصر خلال شهر حزيران المقبل.

‏وقال المدير التنفيذي للاتحاد، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إنّ المشاركة ستكون لمنتخبي العراق تحت 23 سنة وتحت 16 سنة، وحسب الأعمار المحددة.

‏وأضاف جواد، أن البطولة ستقام في مدينة الاسماعيلية في مصر للفترة من 20 ولغاية 24 من شهر حزيران المقبل.

‏وبين أن الاتحاد سيجري اختبارات في أربع محافظات عراقية لاختيار لاعبي المنتخب الذي سيمثل ألعاب قوى العراق في البطولة العربية المقبلة.

‏وأوضح جواد، أن المناطق التي ستقام عليها الاختبارات هي بغداد وأربيل والنجف وذي قار، وسيتم خلالها اختيار الأفضل لتمثيل المنتخب العراقي في فئتي تحت 23 وتحت 16 سنة.

‏وأشار إلى أن الاتحاد سيضع برنامجاً متكاملاً يتضمن معسكراً تدريبياً لتهيئة لاعبي المنتخب للاستعداد الأمثل إلى بطولة العرب المقبلة.