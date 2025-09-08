العراق يشارك بمنتخبين في بطولة العرب للمصارعة

‏شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي المصارعة، يوم الاثنين، مشاركته بمنتخبين في بطولة العرب للمصارعة المقررة إقامتها في الأردن نهاية الشهر الحالي.

‏وقال مهدي اسماعيل، نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "المصارعة العراقية ستشارك في البطولة العربية المقررة في الأردن يوم 25 من شهر ايلول/ سبتمبر الحالي بمشاركة عربية واسعة".

‏ووفقاً لحديثه فإن منافسات البطولة ستشمل مشاركة المنتخبين العراقيين لفئتي تحت 15 - 20 سنة في فعاليتي المصارعة الحرة والرومانية.

‏وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي سيبدأ بتهيئة لاعبيه للمشاركة في البطولة وذلك في ضوء ما حققوه من نتائج متقدمة في التصفيات المحلية"، مبيناً أن "المنتخب العراقي سيبدأ معسكره التدريبي الداخلي في المركز التدريبي بالعاصمة بغداد استعداداً للبطولة المرتقبة".

‏وختم اسماعيل، حديثه قائلاً إن "منتخب العراق سيشارك في البطولة بكلا الفئتين في فعالية المصارعة الحرة والرومانية".