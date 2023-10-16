العراق يشارك بكأس عالم "مُصغر" ويتأهب بمعسكر تدريبي محلي

شفق نيوز / يشارك المنتخب العراقي، في بطولة كأس العالم لكرة القدم "المصغرة"، التي ستستضيف أحداثها مدينة رأس الخيمة الإماراتية في الـ 26 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وقال مدرب المنتخب، بلال صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب مستعد لخوض المنافسات، ويواصل التحضيرات على ملعب الراحل (حيدر عبد الرزاق) في بغداد استعداداً للبطولة المقبلة".

وأضاف صالح، أن "التحضيرات مستمرة وعلى وتيرة متصاعدة بشكل يومي للوصول إلى الجاهزية الكاملة لخوض المنافسة الأكبر".

وتابع: "من المؤمل أن يدخل المنتخب معسكراً داخلياً أخيراً في إحدى محافظات العراق، قبل التوجه إلى الإمارات".

وكشف الاتحاد الدولي للعبة، "فالكو" الصقر "تميمة البطولة لكأس العالم لكرة القدم المصغرة 2023" المقررة في الإمارات.

يذكر أن القرعة أوقعت العراق ضمن المجموعة السابعة رفقة كل من أذربيجان ومصر والكويت.