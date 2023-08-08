العراق يشارك بفريقين نسائيين في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة العراق بفريقين في بطولة الاندية العربية للنساء باللعبة التي ستُقام الشهر المقبل في المغرب.

وقال نائب رئيس الاتحاد خالد نجم في حديث لوكالة شفق نيوز ان "الاتحاد وافق على المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة بعد تلقيه دعوة من الاتحاد العربي بهذا الشأن".

واضاف انه "تم ترشيح ناديي غاز الشمال وسنحاريب للمشاركة في المنافسات وتمثيل العراق بالمحفل العربي الذي سيقام في المغرب منتصف شهر ايلول المقبل بمشاركة الاندية العربية الابطال للنساء"، لافتا الى ان "الاتحاد العربي سمح بإشراك لاعبتين محترفتين لكل فريق عربي يشارك في منافسات بطولة الاندية العربية".

وكان فريق نادي غاز الشمال توج بلقب بطولة العراق لكرة السلة للنساء ، السبت الماضي ، بعد تغلبه في المباراة الختامية على نادي آكاد عنكاوا بنتيجة (56-54).

كما تغلب نادي سنحاريب على نادي افروديت بنتيجة (79-55) في ختام مباريات الفريقين في بطولة العراق للنساء.