العراق يشارك بـ32 رياضياً في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

شفق نيوز/ أعلنت البعثة الرياضية العراقية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر "أسياد"، يوم الأحد، عن مشاركة 32 عراقياً من مختلف الألعاب الأولمبية، فيما اقترحت إنشاء مركزاً تدريبياً خاصاً بالنساء لمختلف الرياضات.

وقالت نائبة رئيس البعثة العراقية، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية، وعضو الاتحاد العراقي للتنس، بيداء كيلان في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز "المنافسات انطلقت يوم أمس السبت في مدينة هانغتشو الصينية وستستمر حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمشاركة واسعة من عدة دول آسيوية وعربية".

وأضافت "سنسعى لتحقيق نتائج مرضية خلال المشاركات، رغم قوة المنتخبات الآسيوية المشاركة"، مبينة أن "45 دولة تشارك في هذه النسخة، منها 11 دولة عربية، هي العراق، والبحرين، والكويت، وقطر، والسعودية، ولبنان، وسوريا، وعُمان، والأردن، وفلسطين، واليمن، وسيتنافس رياضيوها في رياضات مختلفة".

وبينت أن العراق يشارك بـ32 رياضياً يمثلون 12 اتحاداً رياضياً"، مشيرة إلى أن "5054 رياضياً يشاركون في نحو 40 فعالية مختلفة، وتُقام المنافسات على 44 ملعباً، مع الملعب الرئيس (هانغتشو سبورتس بارك)، الذي سيحتضن العدد الأكبر من المنافسات".

وتابعت كيلان "بصفتي عضوة المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيسة لجنة المساواة بين الجنسين اقترحت على وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع خلال تواجده وعقده اجتماعاً مع رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي وأعضاء من المكتب التنفيذي هنا في الصين، اقترحت عليه إنشاء مركز تدريب رياضي يختص بالنساء الرياضيات، وقد وعد المبرقع بدراسة الملف الذي أعددته والعمل على تحقيقه في حال اكتملت مسوّغات ذلك".

يذكر أن الصين تتصدر قائمة الدول الأكثر حصداً للميدالية في التاريخ برصيد 3187 ميدالية، تليها اليابان برصيد 3054 ميدالية مختلفة، ولا يوجد أي دولة عربية في قائمة أول 10 دول حصدت ميداليات في تاريخ مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية.