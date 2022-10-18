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العراق يشارك بـ26 لاعبا ولاعبة من 8 فئات عمرية في بطولة العرب للشطرنج

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-18T12:19:02+0000
العراق يشارك بـ26 لاعبا ولاعبة من 8 فئات عمرية في بطولة العرب للشطرنج

شفق نيوز/ غادر المنتخب العراقي للشطرنج، يوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق للمشاركة ببطولة العرب للفئات العمرية للموسم 2022.

وقال نائب رئيس اتحاد اللعبة عبد الهادي مفتول، لوكالة شفق نيوز، إن ثماني فئات عمرية من الذكور والإناث ستشارك في البطولة وهي الأعمار 6 سنوات، و8 سنوات، و10، و12، و14، و16، و18، و20 سنة، وستنطلق منافساتها اليوم وتستمر لغاية 27 من الشهر الجاري.

وبين ان "بطولة العرب للفئات العمرية تعد من اقوى البطولات التي يقيمها الاتحاد العربي للعبة، نظراً لمشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين".

واضاف مفتول، ان الوفد يتألف من: رئيس الاتحاد ظافر عبد الأمير رئيساً، وعضو اتحاد اللعبة عمر إبراهيم حسين ادارياً، ومحمد حمزة مدرباً، والحكمين الدوليين ضمير جبار موسى وعلي شوجة حسين، و26 لاعبا ولاعبة يمثلون جميع الفئات العمرية.

واكد ان العراق احرز بطولة العرب لعام 2021 والتي جرت منافساتها في العاصمة بغداد ولأول مرة في تاريخه، حيث تمكن من تحقيق 5 اوسمة ذهبية و3 فضيات و وسامين برونزيين.

وأشار مفتول إلى ان "طموحنا كبير بلاعبينا الموهوبين في تحقيق نتائج إيجابية واحراز اوسمة التفوق، وتعزيز النتائج التي تحققت في البطولة الماضية".

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