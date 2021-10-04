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العراق يشارك بخمس فعاليات بدورة الالعاب الاسيوية في تايلند

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-04T13:49:32+0000
العراق يشارك بخمس فعاليات بدورة الالعاب الاسيوية في تايلند

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة الاولمبية العراقية، يوم الاثنين، ان العراق سيشارك بخمس فعاليات رياضية في دورة الألعاب الآسيوية داخل الصالات التي ستنطلق في العاشر من شهر آذار 2022 في العاصمة التايلندية بانكوك.

وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيشارك بفعاليات، الكيك بوكسينغ، والمواي تاي، والجوجيستو، والتجذيف، وكرة القدم للصالات.

وأشارت إلى أن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي، التقى برؤساء وممثلي الاتحادات المشاركة واستمع لرؤى ومقترحات ومتطلباتهم، مضيفة أنهم "تعهدوا بظهور مشرّف وتحقيق نتائج جيدة".

وقال حمودي "لابد أن تكون مشاركة العراق في الدورة المقبلة نوعية لا كمية ومعيارها هو ما يمكن ان يحققه الرياضيون او المنتخبات من نتائج وأرقام بالمقارنة لمنافسيهم الآسيويين".

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