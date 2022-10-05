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العراق يشارك بثلاثة رباعين في بطولة آسيا للمتقدمين

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-05T11:06:54+0000
العراق يشارك بثلاثة رباعين في بطولة آسيا للمتقدمين

شفق نيوز / غادر وفد منتخب العراق لرفع الأثقال، يوم الأربعاء، إلى البحرين، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للعبة .

وقال رئيس اتحاد اللعبة كاظم مزعل، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيشارك بثلاث رباعين سيمثلون البلاد في بطولة آسيا المقررة انطلاقها غداً في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة دول آسيوية عدة".

وأوضح، أن "البطولة ستقام للمتقدمين في البحرين، بدءاً من يوم غد ولغاية 17 من الشهر الجاري"، مرجحاً "تحقيق رباعي العراق نتائج جيدة في منافسات آسيا، ولاسيما أن العراق يمتلك أبطالاً على مستوى عالٍ، وسبق أن حققوا إنجازات جيدة على أصعدة مختلفة".

وتابع مزعل: "وقع الاختيار على ثلاثة رباعين لتمثيل المنتخب، اثنان من نادي الأمانة وهما: (علي عمار يسر، وحيدر حسين علي عسكر)، و(ليث عبد الكريم) من نادي الجيش، لتمثيل العراق في بطولة آسيا للمتقدمين التي ستقام بالبحرين.

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