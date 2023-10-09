العراق يشارك ببطولة كأس العالم لـ"قصار القامة" في الأرجنتين

شفق نيوز / أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم لقصار القامة، حسين جليل، يوم الاثنين، مشاركة المنتخب في بطولة العالم لكرة الصالات "السباعي" المقررة في الأرجنتين الشهر المقبل، وذلك بعد تأمين تذاكر السفر.

وقال جليل، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركة تأكدت بعد الحصول على تذاكر السفر على نفقة الاتحاد العراقي لكرة القدم بمبادرة رئيسه عدنان درجال، ولولا هذا الإجراء لألغيت المشاركة بسبب التكاليف الباهظة للتذاكر".

وأضاف أن "منتخب قصار القامة بدأ تدريباتة على قاعة نادي الشباب في العاصمة بغداد تحت إشراف علي حسين عودة مدرب المنتخب العراقي استعداداً للمشاركة ببطولة كأس العالم 2023 والتي ستقام في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس للمدة من 6-12 من شهر تشرين الثاني المقبل".

وأوضح جليل، أن "البطولة مضيفة على نفقة الاتحاد الدولي، والإقامة هناك مؤمنة وسيغادر الوفد العراقي قبل ثلاثة ليام من إنطلاق البطولة"، مشيراً إلى أنه سيحضر قرعة البطولة المقرر إجرائها في بوينس آيرس يوم 25 من الشهر الحالي".

وبين أن "المنتخب العراقي تأهل إلى كأس العالم 2023 بعد مشاركته في بطولة الافرواسيوي التي جرت في المغرب وقد تأهلت بالتنقيط بعد اعتبار المنتخب أولاً على عرب غرب آسيا".

يذكر أن المنتخب العراقي لقصار القامة تعادل مع نظيره المصري بنتيجة (2-2)، في أقوى مباريات الجولة الأولى لبطولة الأفروآسيوية.