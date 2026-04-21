العراق يشارك ببطولة آسيا للتايكواندو في منغوليا ويستعد بمعسكرين

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي للتايكواندو، اليوم الثلاثاء، مشاركته في بطولة آسيا للمتقدمين المقرر إقامتها في منغوليا خلال شهر مايو/أيار المقبل، مع اعتماد برنامج إعداد يتضمن معسكرين تدريبيين.

وقال عضو الاتحاد فالح ناعم، لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد وضع خطة منهجية لإعداد المنتخب الوطني للمتقدمين استعداداً للمشاركة في المنافسات الآسيوية المقبلة.

وأضاف أن عناصر المنتخب تم اختيارهم بناءً على نتائج التصفيات التي أُقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين في محافظة كركوك.

وأوضح ناعم أن المنتخب سيدخل معسكراً تدريبياً داخلياً ابتداءً من يوم 25 من الشهر الحالي، يعقبه معسكر خارجي قبل انطلاق البطولة.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تهيئة اللاعبين بشكل كامل قبل خوض المنافسات الرسمية على المستوى الآسيوي.