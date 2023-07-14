العراق يشارك ببطولة العرب لرواد التنس في الأردن

شفق نيوز / تلقى الاتحاد العراقي للتنس، يوم الجمعة، دعوة رسمية من نادي التنس الأردني، للمشاركة في البطولة العربية الثالثة لـ"رواد تنس العرب".

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام في العاصمة الأردنية عمان للمدة من 2-9 أيلول المقبل"، مبيناً ان "اللجنة المنظمة للبطولة حددت أعمار 30 إلى 70 عاماً فما فوق، للمشاركة في المنافسات العربية المقبلة".

وأوضح العگيلي، أنه تلقى الدعوة شخصياً لمشاركته في البطولة، كونه من رواد التنس العراقي، إلى جانب مشاركة نائب الرئيس وريا عبد القادر في المنافسات المرتقبة، مشيراً إلى أن "البطولة ستقام برعاية رئيس الاتحاد العربي الشيخ أحمد الجابر الصباح، وبمشاركة لاعبي منتخبات العرب الأشقاء".

وأكد أن "لاعبي رواد العراق سيشاركون في البطولة، والعراق يمتلك عدداً كبيراً من نجوم التنس الذين مثلوا المنتخبات في السنوات السابقة".

وكان الاتحاد العراقي للتنس، قد أعلن عن إقامة بطولة عربية ودية في العاصمة بغداد، خلال شهر أيلول المقبل، بمشاركة عدد من منتخبات الدول العربية التي أبدت رغبتها بالمشاركة.