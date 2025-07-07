العراق يشارك ببطولة العالم للقوس والسهم في كوريا الجنوبية

شفق نيوز - بغداد

أعلن رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني، يوم الاثنين، عن مشاركة المنتخب العراقي في بطولة العالم المقبلة للرجال والسيدات .

وقال المشهداني لوكالة شفق نيوز، ان "العراق قرر المشاركة في بطولة العالم للقوس والسهم التي ستقام في كوريا الجنوبية بداية شهر ايلول المقبل بمشاركة دولية واسعة".

واضاف ان "الاتحاد العراقي بدأ بوضع منهاجه الخاص لإعداد المنتخب الوطني قبل المشاركة في أقوى منافسات اللعبة"، موضحا ان "الاتحاد وبالتنسيق مع الكادر التدريبي اتفقا على إجراء اختبارات داخلية للمصنفين في المركز التدريبي الخاص بالاتحاد وذلك لاختيار المنتخب وإعداده بشكل جيد قبل الدخول في المنافسات العالمية".

واشار الى ان "الاختبارات ستكون لكلا الجنسين وسيكون التنافس الاختباري للقوسين المحدب والمركب".