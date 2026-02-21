العراق يشارك ببطولة الجائزة الكبرى للرماية البارالمبية في فرنسا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة البارالمبية العراقية، يوم السبت، عن مشاركة المنتخب العراقي للرماية الفردية في بطولة الجائزة الكبرى المقرر إقامتها في فرنسا نهاية شهر شباط/فبراير الجاري.

وقالت عضو المكتب التنفيذي في اللجنة البارالمبية العراقية، كوثر حسين لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب العراق للرماية يواصل تدريباته المكثفة في قاعة الرماية بمجمع وزارة الشباب والرياضة في بغداد، استعداداً للاستحقاق الدولي المرتقب".

وأضافت أن "المنتخب يخوض ثلاث وحدات تدريبية اسبوعياً، بواقع وحدة صباحية واخرى مسائية، بهدف الوصول الى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق البطولة".

وأوضحت حسين أن "الجهاز الفني حسم اختيار لاعبي ولاعبات المنتخب، وتمت تهيئتهم داخلياً للمشاركة في البطولة"، مبينة أن "عملية الاختيار استندت الى النتائج التي حققوها في المنافسات المحلية التي أقيمت في بغداد".

وأشارت إلى أن "الاتحادات البارالمبية العراقية تعاني أزمة مالية صعبة، الأمر الذي انعكس سلباً على برامج إعداد المنتخبات المشاركة في البطولات المهمة".