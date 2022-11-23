العراق يشارك بالبطولة العربية للغولف في تونس

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للغولف، يوم الأربعاء، مشاركته في البطولة العربية للعبة، المقرر إقامتها في تونس نهاية الشهر الحالي .

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب العراقي سيتوجه إلى تونس يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في البطولة المقررة في تونس للمدة من 28 من الشهر الحالي ولغاية السادس من شهر كانون الأول المقبل".

وأضاف الكناني، أن "العراق يشارك لأول مرة في هذه البطولة"، موضحاً أن "العراق سيشارك بأربعة لاعبين".

وأشار رئيس الاتحاد العراقي للغولف، إلى أن "مشاركة العراق في المسابقات ستكون فرقية بعد ان كانت اكثر مشاركاته في المسابقات السابقة فردية"، لافتاً إلى أن "البطولة المقبلة ستقام بنسختها 41 والتي سيستضيفها ملعب مدينة طبرقة في تونس".

يذكر أن آخر مشاركات لغولف العراق، كانت في بطولة آسيا والمحيط الهادي في شهر تشرين الاول من العام الماضي واحتضنتها دولة الامارات العربية.