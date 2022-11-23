سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يشارك بالبطولة العربية للغولف في تونس

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-23T08:18:14+0000
العراق يشارك بالبطولة العربية للغولف في تونس

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للغولف، يوم الأربعاء، مشاركته في البطولة العربية للعبة، المقرر إقامتها في تونس نهاية الشهر الحالي .

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي وصفي الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "وفد المنتخب العراقي سيتوجه إلى تونس يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في البطولة المقررة في تونس للمدة من 28 من الشهر الحالي ولغاية السادس من شهر كانون الأول المقبل".

وأضاف الكناني، أن "العراق يشارك لأول مرة في هذه البطولة"، موضحاً أن "العراق سيشارك بأربعة لاعبين".

وأشار رئيس الاتحاد العراقي للغولف، إلى أن "مشاركة العراق في المسابقات ستكون فرقية بعد ان كانت اكثر مشاركاته في المسابقات السابقة فردية"، لافتاً إلى أن "البطولة المقبلة ستقام بنسختها 41 والتي سيستضيفها ملعب مدينة طبرقة في تونس".

يذكر أن آخر مشاركات لغولف العراق، كانت في بطولة آسيا والمحيط الهادي في شهر تشرين الاول من العام الماضي واحتضنتها دولة الامارات العربية.

related

أبطال آسيا يصلون إلى العراق للمشاركة في معسكر تدريبي مشترك

Date: 2022-02-26 16:56:54
أبطال آسيا يصلون إلى العراق للمشاركة في معسكر تدريبي مشترك

الاندية العراقية للقوس والسهم تحصد رقماً ملفتاً من الأوسمة في البطولة العربية

Date: 2022-10-05 07:50:35
الاندية العراقية للقوس والسهم تحصد رقماً ملفتاً من الأوسمة في البطولة العربية

العراق يعلن تشكيلته للقاء تونس الودي

Date: 2019-06-01 13:44:44
العراق يعلن تشكيلته للقاء تونس الودي

مونديال قطر.. تونس تفرض التعادل على الدنمارك

Date: 2022-11-22 14:58:26
مونديال قطر.. تونس تفرض التعادل على الدنمارك

شباب العراق يعسكر في السعودية استعداداً لكأس العرب

Date: 2020-02-08 10:02:55
شباب العراق يعسكر في السعودية استعداداً لكأس العرب

غولف العراق يصنف عاشرا في بطولة دولية

Date: 2021-12-14 08:33:20
غولف العراق يصنف عاشرا في بطولة دولية

منتخب العراق لألعاب القوى يزيد غلته من أوسمة بطولة تونس

Date: 2021-06-20 13:23:21
منتخب العراق لألعاب القوى يزيد غلته من أوسمة بطولة تونس

بمواصفات دولية .. اتحاد الغولف العراقي ينشئ أول ملعب رسمي له في اربيل

Date: 2022-10-04 07:57:04
بمواصفات دولية .. اتحاد الغولف العراقي ينشئ أول ملعب رسمي له في اربيل