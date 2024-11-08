العراق يسمح للجماهير الرياضية الاردنية بدخول أراضيه بدون تأشيرة

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد مقداد ميري، يوم الجمعة، أن القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه بالسماح بدخول الجماهير الرياضية الاردنية لحضور مباراة منتخبي البلدين لكرة القدم التي ستقام في محافظة البصرة، من دون تأشيرة دخول وبشكل مجاني اعتباراً من يوم 9 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وكان عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم، بأن وفد المنتخب الكروي سيتوجه مساءً إلى محافظة البصرة لإقامة معسكر تدريبي هناك استعداداً لقاء منتخب الأردن الخميس المقبل الموافق 14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.