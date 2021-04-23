سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يسعى لنيل دعم الاتحاد الإماراتي لتنظيم خليجي 25

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-23T19:06:49+0000
العراق يسعى لنيل دعم الاتحاد الإماراتي لتنظيم خليجي 25

شفق نيوز/ يأمل العراق، ان يحظى بدعم الدول الخليجية، للحصول على حق تنظيم خليجي 25 في مدينة البصرة جنوبي البلاد.

ووصلَ، مساء اليوم الجمعة، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الوفد العراقي المتمثل بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان والأمين العام محمد فرحان، وذلك ضمن جولة الوفد العراقي إلى دول الخليج لدعم ملف خليجي 25 قبل الإعلان عن القرار الرسمي للاتحاد الخليجي يوم الاثنين المقبل.

واستقبلَ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم في إمارة عجمان، عدنان درجال وزير الشباب والرياضة العراقي والوفد المرافق له/ وفقا لبيان أصدرته وزارة الشباب والرياضة العراقية.

وبحثَ اللقاء ملف البصرة لاستضافة دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، وقدرة العراق على استضافة العرس الخليجي، خصوصاً أن الجماهير العراقية متعطشة لرؤية الاشقاء في أرض الفيحاء، وفقا للبيان.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية في قطاعي الرياضة في البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون المشترك بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص. كما أشاد الطرفان باتفاقية التعاون الموقعة بين الاتحادين الإماراتي والعراقي لكرة القدم التي تهدف إلى تطوير اللعبة في البلدين.

وحضرَ اللقاء مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق في الامارات، وحميد أحمد الطاير عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

related

تحديد موعد زيارة لجنة الاتحاد الخليجي للعراق تمهيدا لإستضافة خليجي 25

Date: 2020-12-24 06:45:45
تحديد موعد زيارة لجنة الاتحاد الخليجي للعراق تمهيدا لإستضافة خليجي 25

بغداد تستضيف رؤساء اتحادات الخليج في اجتماع حاسم بشأن خليجي 25

Date: 2021-03-21 08:08:25
بغداد تستضيف رؤساء اتحادات الخليج في اجتماع حاسم بشأن خليجي 25

وزير الرياضة في الكويت للتنسيق بشأن اقامة بطولة خليجي ٢٥ في العراق

Date: 2021-04-22 15:59:30
وزير الرياضة في الكويت للتنسيق بشأن اقامة بطولة خليجي ٢٥ في العراق

خليجي 25 لن تقام في العراق

Date: 2021-03-16 17:24:30
خليجي 25 لن تقام في العراق

العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

Date: 2021-01-10 06:31:13
العراق يشكّل لجنةً ترعى إستضافة خليجي 25 في البصرة

التطبيعية تحث دول الخليج بان تحذو حذو قطر: البطولة لم تُحسم بعدُ في البصرة

Date: 2021-03-31 07:06:18
التطبيعية تحث دول الخليج بان تحذو حذو قطر: البطولة لم تُحسم بعدُ في البصرة

وصول لجنة خليجي 25 وتباشر عملها في التفتيش

Date: 2021-04-04 06:56:01
وصول لجنة خليجي 25 وتباشر عملها في التفتيش

الكويت تعلن دعماً مطلقاً لملف استضافة العراق لخليجي 25

Date: 2021-02-03 11:54:50
الكويت تعلن دعماً مطلقاً لملف استضافة العراق لخليجي 25