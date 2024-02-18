العراق يسجل رقماً قياسياً جديداً في بطولة آسيا لصالات ألعاب القوى

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لألعاب القوى، يوم الأحد، حصول العراق على ميدالية برونزية، وتسجيل رقم قياسي جديد في بطولة آسيا "داخل الصالات" لألعاب القوى الجارية أحداثها في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد، زيدون جواد، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخب ألعاب القوى حصل على أول أوسمته في بطولة آسيا داخل الصالات المقامة في طهران، حيث حصل العداء (ياسر علي) على الميدالية البرونزية في فعالية 400 م بزمن قدره 48، 40 ثانية".

وأضاف جواد، أن "اللاعب (مرتضى أزهر حميد) تأهل إلى الدور النهائي لسباق 60م، وسجل رقماً قياسياً جديداً بزمن 6،72 ثانية"، مبيناً أن "الوفد العراقي يتطلع للمزيد من الحصاد خلال الأيام المقبلة من البطولة الآسيوية".