العراق يستهل مشواره في تصفيات آسيا لكرة الصالات بانتصار كبير على باكستان

شفق نيوز - بغداد / الرياض

حقق المنتخب العراقي لكرة الصالات فوزا كبيرا المنتخب الباكستاني بنتيجة 8-1 في مستهل مشواره الآسيوي، يوم السبت، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس آسيا لكرة الصالات.

وجرت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً بتوقيت بغداد في صالة الأمير نايف بمدينة الدمام السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل للمنتخب الباكستاني، جاءت الأهداف عن طريق كل من: حيدر مجيد، وسالم فيصل، وسالم كاظم .

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب العراق خمسة اهداف اضافية فيما استقبل مرماه هدف وحيد.

يشار إلى أن قرعة التصفيات، قد أوقعت المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية، والصين تايبيه، وباكستان.

ويتأهل الى نهائيات كأس آسيا 2026، المقررة مطلع العام المقبل في إندونيسيا، اصحاب المراكز الاولى من كل مجموعة، إضافة إلى أفضل منتخب يحتل المركز الثاني.