العراق يستهل مشواره في بطولة آسيا باللون الأبيض

شفق نيوز/ عقد ظهر اليوم الأحد، المؤتمرُ الفنيّ لمُباراةِ منتخب العراق وإندونيسيا، المقررة في ملعبِ محمد بن علي الذي سيحتضن مواجهةَ الغد الاثنين بين المنتخبين.

ومثّل الجانب العراقيّ كلٌ من المدير الإداريّ مهدي كريم والمنسق الإعلاميّ محمد عماد، والمنسق الأمنيّ عمر كاظم، وطبيب المنتخب محمد ناصف، ومدير التجهيزات حقي إبراهيم.

وشهد المؤتمر، مناقشةُ كل ما يتعلق بالأمورِ الإداريّة والإعلاميّة والطبيّة والأمنيّة واللوجستيّة مع آخر تحديثاتها التي ستطبقُ في بطولةِ كأس آسيا، إضافةً إلى مناقشةِ وتقديم شرحٍ تفصيلي للتحديثاتِ التكنولوجية التي ستطرأ على جميع مبارياتِ البطولة.

وتقرر أن يرتدي منتخب العراق الطقمَ الأبيض الكامل بينما يرتدي حراسُ المرمى اللون الأصفر، فيما سيرتدي منتخبُ إندونيسيا الطقمَ الأحمر الكامل وحراسه باللونِ السماوي.