العراق يستهل مشواره في البطولة العربية للكرة الطائرة ضد البحرين

شفق نيوز- بغداد

يستهل المنتخب العراقي لناشئي الكرة الطائرة، يوم الإثنين، مشواره بخوض اولى مواجهاته ضد البحرين، وذلك ضمن البطولة العربية التي تحتضنها الأردن.

ويلعب المنتخب العراقي في البطولة ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات البحرين وفلسطين والكويت.

وقال رئيس الاتحاد حبيب اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن منتخب العراق للناشئين سيخوض اليوم اولى مواجهاته الرسمية ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة العربية المقامة منافساتها حالياً في الاردن.

وأضاف أن "المنتخب سيلاقي نظيره البحريني مساء اليوم"، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب يسعون لتحقيق الانتصار الاول وهم يلاقون أفضل منتخبات المجموعة، وأحد أقوى فرق المنطقة.