بعشرة لاعبين.. العراق يقتنص تعادلا قاتلا من عمان في مستهل كأس العرب

شفق نيوز/ اقتنص المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء، تعادلاً قاتلاً من نظيره العماني في افتتاح بطولة كاس العرب المقامة في قطر.

وجاء هدف عمان في الدقيقة 80 من عمر اللقاء عن طريق صلاح اليحيائي، بعد طرد لاعب المنتخب العراقي ياسر قاسم في الدقيقة 68 بسبب تراكم البطاقات.

واضاع اللاعب العراقي ايمن حسين ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم قرر إعادة تنفيذ الركلة بسبب تحرك حارس مرمى المنتخب العماني، وفي الاعادة سجل حسن عبد الكريم هدف التعديل للعراق.

وخاض المنتخب العراقي مباراته الاولى امام نظيره العماني اليوم الثلاثاء في استاد الجنوب في الوكرة بالساعة الرابعة عصراً في افتتاح مشواره ببطولة كأس العرب.

ولعب مدرب المنتخب العراقي بتروفيتش بتشكيلة تألفت من، فهد طالب لحراسة المرمى، ومصطفى ناظم ومناف ياسين وحسن رائد وشيركو كريم للدفاع، وامجد عطوان وياسر قاسم ومحمد قاسم وبشار رسن واحمد فرحان لخط الوسط، وعلاء عباس للهجوم.