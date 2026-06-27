العراق يستهل تصفيات مونديال السلة بمواجهة الأردن

شفق نيوز- عمّان

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، يوم السبت، جدول مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2027، حيث يستهل المنتخب العراقي مشواره بمواجهة نظيره الأردني في 29 حزيران بالعاصمة الأردنية عمّان.

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الأردني في افتتاح مشواره عند الساعة 7:30 مساءً على قاعة الأمير حمزة، قبل أن يواجه المنتخب السوري في الثاني من تموز، ثم يعود لملاقاة المنتخب الأردني مجدداً في الخامس من تموز.

وتقام مباريات المنتخب العراقي ضمن النافذة الحالية من التصفيات في العاصمة الأردنية عمّان، التي تستضيف منافسات مجموعته.

ويقود المنتخب الوطني المدرب ثامر مصطفى، بمساعدة المدربين نضال غانم وجوتيار علي، ضمن الجهاز الفني المشرف على إعداد الفريق للتصفيات.

وغادر المنتخب العراقي، اليوم السبت، العاصمة اللبنانية بيروت متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان، بعد اختتام معسكره التدريبي الذي تضمن ثلاث مباريات تجريبية، ضمن برنامج الإعداد الفني والبدني استعداداً لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2027، المقرر إقامتها في قطر.