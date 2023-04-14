العراق يستغني عن المدرسة الايرانية ويستعين بالبرازيلية لقيادة كرة الصالات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عدم التجديد لمدرب منتخب خماسي الصالات محمد ناظم الشريعة.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد بعد اجتماعه الاخير قرر عدم التجديد مع الشريعة لموسم آخر مع تقديمه الشكر والتقدير".

واضاف ان "الاتحاد وبعد تداوله الأخير رأى ان يكون التكليف لمدرب برازيلي لقيادة المنتخب العراقي لكرة الصالات".

وأوضح أن "الاتحاد يرى أن المدرسة البرازيلية أنسب في الوقت الحالي من المدارس الاخرى كونها متخصصة ونجحت في قيادة دول مختلفة".

وكان المنتخب العراقي لكرة الصالات ودع في مشاركته الاخيرة تصفيات آسيا بعد تعادله أمام نظيره الكويتي 2-2 وخسارته أمام تايلند 2-3 وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الاولى لكأس اسيا لكرة الصالات الجارية في الكويت.