العراق يستعين بـ"فابريغاس" لاكتشاف المواهب الكروية

شفق نيوز/ أكد عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عبد السلام خلف، يوم الاثنين، أن اللجنة الأولمبية بدأت منذ فترة زمنية ليست بالقصيرة بالإعداد للمشاركة بشكل أمثل في أولمبياد لوس انجلوس 2028، وأولمبياد بريزبن 2032 المقبلين.

وقال خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية اتخذ، خلال الاجتماعات السابقة، عدة خطوات وإجراءات سريعة كي يكون الاستعداد بشكل أمثل وأفضل للدورتين المقبلتين عامي 2028 و2032، وأن تكون المشاركة أكبر من المشاركات السابقة، وآخرها في الدورة الأولمبية الجارية أحداثها في العاصمة الفرنسية باريس“.

وأوضح أن "المكتب التنفيذي استعان بالخبير الاسباني فابريغاس (مدرب كروي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقا) للبحث والكشف عن الخامات والمواهب في الفعاليات الرياضية كافة، حيث تم وضع ورسم برنامج كامل تتضمن تفصيلاته رعاية هؤلاء المواهب من اللاعبين واللاعبات رعايةً كاملةً من جميع الجوانب وتهيئتهم بالشكل الأمثل، والوصول بهم إلى الجاهزية المطلوبة من أجل تحقيق إنجازات تليق برياضة العراق".

واختتم خلف، حديثه بالقول إن "الآمال معلقة على الرباع الواعد علي عمار يسر الذي يعد واحداً من بين أفضل عشرة رباعين على العالم في منافسات وزن +102 كغم، حيث قطع تذكرة التأهل إلى أولمبياد باريس عن جدارة واستحقاق كبيرين من خلال إحرازه مراكز متقدمة في بطولات العالم وآسيا أيضا، لذلك نأمل ونطمح أن يحقق نتيجة متميزة تتلاءم مع تحضيراته الجيدة والمستمرة للسباق المرتقب مساء يوم السبت المقبل".