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(صور من المباراة) العراق يستعيد صدارة مجموعته بفوز صعب على هونغ كونغ

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-11T18:22:10+0000
(صور من المباراة) العراق يستعيد صدارة مجموعته بفوز صعب على هونغ كونغ

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة ، فوزا صعبا على منتخب هونغ كونغ بنتيجة 1-0، في ثاني مبارياته الثلاث في البحرين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين ليستعيد صدارة مجموعته بـ17 نقطة.

وجاء هدف منتخبنا الوطني من عرضية سددها محمد قاسم ليسجلها مدافع هونغ كونغ بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول.

ورغم الضغط الذي مارسه المنتخب العراقي على منتخب هونغ كونغ، إلّا أنه افتقد إلى الحلول المؤدية إلى المرمى.

وقاد المباراة طاقم تحكيم ياباني مؤلف من الدولي (هيرويوكي كيمورا)، و(تاكومي تاكاجي) حكماً مساعداً أول، و(نيشيهاشي أيساو) حكماً مساعداً ثانياً، بينما سيكون الحكم الرابع (يعقوب سعيد) من سلطنة عمان.

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