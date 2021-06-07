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العراق يستعيد صدارة مجموعته برباعية بمرمى كمبوديا

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-07T16:21:31+0000
العراق يستعيد صدارة مجموعته برباعية بمرمى كمبوديا

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، فوزا عريضا على منتخب كمبوديا بنتيجة 4-1، في اولى مبارياته الثلاث في البحرين ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وسجل اللاعب مهند علي اسرع هدف للعراق خلال مشاركاته في التصفيات الاسيوية بعد مرور عشرين ثانية على بدء اللقاء، وفي الدقيقة 23 سجل بشار رسن الهدف الثاني، ومن ركلة جزاء سجل علي عدنان الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الاول بتقدم المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب منتخب كمبوديا سوي فاسيل، هدف التقليص في الدقيقة 55، وفي الدقيقة الثالثة والاخيرة من الوقت بدل الضائع سجل صفاء هادي الهدف الرابع.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم من عمان، تألف من يعقوب سعيد حكم اول، يساعده كل من حميد طالب مساعد اول، والحكم محمد مصطفى مساعد ثاني، والحكم ادهم مخادمة حكم رابع.

وخاض المنتخب العراقي اليوم الاثنين، أول مباراة رسمية له بعد غياب دام لسنة ونصف السنة بسبب جائحة فيروس كورونا، امام نظيره منتخب الكمبودي ضمن مباريات المجموعة الثالثة للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

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