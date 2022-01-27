العراق يستعد منذ الآن لأولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ اعلن النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية، اياد نجف، يوم الخميس، عن بدء الاستعدادات وتجهيز الاحتياجات كافة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال نجف، وهو رئيس اللجنة الفنية في الاولمبية المكلفة بالتهيئة لاولمبياد باريس 2024، الذي يزور البرتغال حالياً عبر اتصال هاتفي، ان "اللجنة الاولمبية وضمن خطة العمل التي وضعتها استعداداً للاولمبياد، زرنا المنشآت الرياضية للفعاليات الأولمبية وغير الاولمبية كافة، برفقة رئيس شركة (سان لايف) لاعداد الرياضيين للدورات الأولمبية أجواو لوكاس گونزالي".

واضاف "التقينا على هامش الزيارة برئيس اللجنة الأولمبية البرتغالية جوزيه مانيويل كونستانتينو وأعضاء المكتب التنفيذي وابدوا استعدادهم لفتح افاق التعاون مع اللجنة الأولمبية العراقية".

واشار الى ان "نائب رئيس بلدية أناديا، جورج ادوارد سمبايو، ضيف وفدنا الاولمبي على هامش الزيارة ورحب بتواجد الوفد العراقي وقد حظى وفدنا باهتمام كبير لاسيما بعد ان تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بحضور رئيس اللجنة الاولمبية العراقية الكابتن رعد حمودي، وابدى استعداده لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالاتفاقية".

وتابع نجف "لقد قمنا بزيارة اكاديمية (سان لايف) لكرة القدم والتقينا برئيس الأكاديمية وهو لاعب سابق للمنتخب الوطني البرتغالي اندريه كارلوس وابدى استعداده لدعم المنتخب الاولمبي العراقي واجراء اللقاءات الودية معه".

وختم بالقول "نستعد من الان من خلال اعداد المنتخبات لاولمبياد باريس والمتعهد بالإنجازات وتحقيق اوسمة للعراق التي لم تتحقق منذ1960 لاول مرة نحاسية عن طريق الرباع عبد الواحد عزيز وهو الوسام اليتيم باسم العراق".