العراق يستعد لكأس العرب للتايكواندو والسيدات يشاركن في بطولتين

شفق نيوز- بغداد

يشارك المنتخب العراقي للتايكواندو، في بطولة كأس العرب المقررة إقامتها في مدينتي دبي والفجيرة الإماراتيتين مطلع الشهر المقبل.

وقال عضو الاتحاد العراقي للتايكواندو، فالح ناعم، لوكالة شفق نيوز، إن منتخب العراق للتايكواندو سيشارك في البطولة العربية لكافة الفئات، والمقرر إقامتها في دبي للفترة من 5 ولغاية 10 من شهر شباط/ فبراير المقبل.

وأضاف أن المنتخبات العراقية تستعد من خلال معسكر تدريبي في العاصمة بغداد تحضيراً للبطولة المقبلة، مبيناً أن العراق سيشارك على هامش البطولة في بطولة الأندية العربية وبطولة الفجيرة للسيدات.

وأشار ناعم، إلى أن ناديين محليين سيمثلان العراق في البطولتين، موضحاً أن نادي غاز الشمال سيمثل العراق في بطولة الأندية العربية للسيدات ونادي أمانة بغداد سيمثل العراق في بطولة الفجيرة الدولية للأندية للسيدات.