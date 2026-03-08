العراق يستعد لرحلة المكسيك وعينه على قرار الفيفا

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات في الأوساط الكروية إلى احتمال تأهل منتخب العراق لكرة القدم مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حال إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسميا انسحاب منتخب إيران، وهو احتمال وارد بنسبة كبيرة جدا.

وبحسب التصور الأولي لتوزيع المنتخبات في النهائيات، قد يقع المنتخب العراقي ضمن المجموعة السابعة إلى جانب كل من منتخب نيوزيلندا، منتخب بلجيكا، ومنتخب مصر، وتبدو هذه المجموعة متوازنة نسبيا مقارنة ببعض المجموعات الأخرى، لكنها تتطلب جاهزية وتركيزا عاليا من المنتخب العراقي.

ويبدأ المنتخب العراقي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب نيوزيلندا في المباراة الافتتاحية يوم 16 حزيران/ يونيو المقبل، قبل أن يلاقي منتخب بلجيكا في الجولة الثانية يوم 21 من الشهر نفسه، على أن يختتم مبارياته في الدور الأول أمام منتخب مصر يوم 27 حزيران/ يونيو.

وتحمل هذه المواجهات طابعًا تنافسيا قويا، إذ يمتلك المنتخب البلجيكي خبرة أوروبية واسعة وحضورًا دائما في البطولات الكبرى، فيما يعد المنتخب المصري من أبرز منتخبات القارة الإفريقية، بينما يعتمد منتخب نيوزيلندا على القوة البدنية والانضباط التكتيكي.

وفي الوقت نفسه، تشير المعطيات إلى أن "الاتحاد الدولي لكرة القدم قد يواصل موعد مباراة العراق في الملحق العالمي دون تأجيل، انتظارا لأي قرار رسمي بشأن مشاركة منتخب إيران في البطولة".

إلى ذلك، أكد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم لوكالة شفق نيوز أن "هناك تنسيقا مع الجهات الحكومية في المكسيك لتسهيل إجراءات منح التأشيرات لبعثة المنتخب، عبر السفارة التي يحددها الاتحاد العراقي، سواء في الإمارات العربية المتحدة أو تركيا".

وأضاف المصدر أن "استكمال إجراءات منح التأشيرات يمكن أن يتم أيضا من خلال اجتماع افتراضي عبر منصة (زوم) في حال تعذر سفر المعنيين إلى هاتين الدولتين، نظرًا لعدم وجود سفارة مكسيكية في بغداد".

وأوضح أن "هذا القرار جاء استجابة لطلب رسمي قدم إلى رئيس اللجنة المنظمة لمباريات الملحق في مدينة مونتيري، بيدرو اسكيفيل، حيث تم نقل الطلب إلى مكتب وزير الخارجية المكسيكي، خوان رامون دي لا فوينتي، للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة".