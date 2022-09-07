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العراق يستعد لاستضافة بطولة عربية للسباحة

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-07T19:46:55+0000
العراق يستعد لاستضافة بطولة عربية للسباحة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للسباحة وعضو الاتحاد العربي للعبة خالد كبيان، يوم الأربعاء، استعداد العراق لاستضافة إحدى البطولات العربية للسباحة في المياه المفتوحة.

كما أبدى كبيان بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "استعداد العراق لاستضافة احدى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد العربي للسباحة".

وجاء هذا على هامش اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العربي للسباحة الذي انعقد اليوم في محافظة الجيزة في جمهورية مصر العربية.

وقال كبيان، إن "الاجتماع تمخض عن تشكيل اربع لجان هي (الفنية والمراة والطب الرياضي ومكافحة المنشطات والقانونية) وتم عرض نشاطات الاتحاد للعام الحالي والعام القادم.

وانعقد الاجتماع اليوم على هامش البطولة العربية للألعاب المائية للفئات العمرية من 7/9/2022 لغاية 10/9/2022 والتي يشترك فيها العراق للفئات الثلاث ويشترك ايضاً في بطولة الغطس بسباح واحد وكذلك يشترك بفتاة سباحة واحدة لفئة 11-12 عام .

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