العراق يستضيف 3 بطولات عربية رسمية لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

منح الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، العراق حق استضافة ثلاث بطولات رسمية خلال السنوات المقبلة.

ووقع عقد حق الاستضافة النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم علي جبار، ممثلاً العراق في الاجتماع الذي عُقد اليوم في المملكة العربية السعودية، لتكون أول البطولات عام 2026.

وأوضح بيان صدر عن الاتحاد العربي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيستضيف بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً في 2026، إضافة إلى بطولة كأس العرب تحت 17 عاماً عامي 2027 و2029، في مؤشر مهم يعكس مكانة الاتحاد العراقي وارتقاء مستوى استضافاته على الصعيدين الخليجي والإقليمي.